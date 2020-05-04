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4 мая 20, 12:39
Братья Руссо рассказали о дальнейшей судьбе Халка
Халк
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Оригинального Халка больше не существует в киновселенной Marvel.
26 апреля исполнился ровно год с премьеры "Мстителей: Финал", и по этому поводу братья Руссо присоединились к карантинной вечеринке, во время которой ответили на некоторые вопросы фанатов. Например, один из них поинтересовался, прячется ли где-то в глубине нового Умного Халка оригинальный супергерой.

В ответ режиссеры заявили, что "личность, которая сейчас существует, - это новая сущность, слияние Брюса Бэннера и Халка". Это означает, что новая версия персонажа едина и отдельных враждующих сторон героя Марка Руффало больше нет.

Эта новая информация от Энтони и Джозефа определенно дает фанатам представление о том, чего они могут ожидать от Халка в будущем. Хоть у него и нет сольного фильма, Бэннер вполне может появиться в сериале "Женщина-Халк", который будет выходить на Disney+.

"А тут у нас еще одно семейное камео Руссо. Лиа, дочь Джо, Джулиан, сын Энтони, и племянник Оги"

Напомним, сюжет шоу связан с историей Дженнифер Уолтерс, юриста из Нью-Йорка, которая становится Женщиной-Халком после экстренного переливания крови от своего кузена Бэннера. Хоть и ожидается, что сериал выйдет на экраны не раньше 2022 года, фанаты не теряют веру в лучшее.

Брюс является ключевой частью истории происхождения новой супергероини, но участие Руффало в сериале пока не подтверждено. Правда, даже если он там и не появится, у Халка есть много возможностей показать себя в будущем киновселенной Marvel.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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