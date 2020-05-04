Братья Руссо рассказали о дальнейшей судьбе Халка

26 апреля исполнился ровно год с премьеры "Мстителей: Финал", и по этому поводу братья Руссо присоединились к карантинной вечеринке, во время которой ответили на некоторые вопросы фанатов. Например, один из них поинтересовался, прячется ли где-то в глубине нового Умного Халка оригинальный супергерой.





В ответ режиссеры заявили, что "личность, которая сейчас существует, - это новая сущность, слияние Брюса Бэннера и Халка". Это означает, что новая версия персонажа едина и отдельных враждующих сторон героя Марка Руффало больше нет.





Эта новая информация от Энтони и Джозефа определенно дает фанатам представление о том, чего они могут ожидать от Халка в будущем. Хоть у него и нет сольного фильма, Бэннер вполне может появиться в сериале "Женщина-Халк", который будет выходить на Disney+.





"А тут у нас еще одно семейное камео Руссо. Лиа, дочь Джо, Джулиан, сын Энтони, и племянник Оги"





Напомним, сюжет шоу связан с историей Дженнифер Уолтерс, юриста из Нью-Йорка, которая становится Женщиной-Халком после экстренного переливания крови от своего кузена Бэннера. Хоть и ожидается, что сериал выйдет на экраны не раньше 2022 года, фанаты не теряют веру в лучшее.





Брюс является ключевой частью истории происхождения новой супергероини, но участие Руффало в сериале пока не подтверждено. Правда, даже если он там и не появится, у Халка есть много возможностей показать себя в будущем киновселенной Marvel.



