Пять самых ожидаемых сериалов мая

Несмотря на то, что пандемия коронавируса и введение карантинных мер во многих странах мира сказались на съемках фильмов и сериалов, выход не всех из них был отложен, а значит, май принесет с собой несколько новинок, которые обещают быть интересными.





"Голливуд"





Премьера: 1 мая





Как не сложно догадаться, действие сериала происходит в Голливуде, в 1950-х годах. Он рассказывает о группе молодых актеров, сценаристов и режиссеров, которые приезжают в Голливуд, чтобы прославиться на весь мир. Каждый из них столкнется с дискриминацией.





"Эдди"





Премьера: 8 мая





Новая работа Дэмьена Шазелла, режиссера "Ла-Ла Ленда". Сериал расскажет о джазовом музыканте Эллиоте, который живет в Париже, руководит не очень успешным клубом и переживает кризис.





"Отыграть назад"





Премьера: 10 мая





В главных ролях в сериале снялись Николь Кидман и Хью Грант. В основе сюжета шоу лежит бестселлер Джин Ханфф Корелиц об успешном терапевте Грейс. Ее карьера находится на взлете, готовится к изданию книга, у нее есть муж и сын. Но внезапно все меняется: муж Грейс пропадает, а сама она оказывается замешана в убийстве.





"Сквозь снег"





Премьера: 17 мая





Сквозь ледяную пустыню, которая сковала весь мир, несется загадочный поезд. Он движется без остановки, а в нем находятся единственные выжившие после глобальной катастрофы на планете люди. В поезде 1001 вагон, люди в них разделены по социальным классам, но в один момент люди узнают, что два вагона хотят отцепить от поезда и бросить.





"Космические силы"





Премьера: 29 мая





В прошлом году президент США Дональд Трамп с помпой инициировал запуск вооруженных сил "Космические войска", среди задач которых – защита интересов США в космосе. На это отреагировали Netflix – сатирическим сериалом "Космические силы" со Стивом Каррелом в качестве продюсера, автора и исполнителя главной роли.



