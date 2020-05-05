Объявлена дата релиза шестого фильма "Трансформеры"

Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло на проекте (точно не Майкл Бэй) и в каком направлении повернется сюжет.





Напомним, пятые "Трансформеры" с подзаголовком "Последний рыцарь" вышли на экраны в 2017-м, заработали 600 миллионов долларов в прокате (меньше, чем все предыдущие части) и получили разгромные отзывы критиков. В 2018 году вышел спин-офф "Бамблби", заработавший 500 миллионов долларов, но удостоившийся очень теплых рецензий (впервые за всю историю франшизы); это был первый фильм серии, постановкой которого занимался не Майкл Бэй.





Параллельно с шестой частью основной линии Paramount также разрабатывает продолжение сольника про Бамблби и анимационный приквел, действие



