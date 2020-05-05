Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.21
USD
26.97
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
5 мая 20, 14:21
Объявлена дата релиза шестого фильма "Трансформеры"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новая картина серии приключений в мире автоботов и десептиконов, прибывших на Землю с планеты Кибертрон, окажется в кинотеатрах 24 июня 2022 года.
Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло на проекте (точно не Майкл Бэй) и в каком направлении повернется сюжет.

Напомним, пятые "Трансформеры" с подзаголовком "Последний рыцарь" вышли на экраны в 2017-м, заработали 600 миллионов долларов в прокате (меньше, чем все предыдущие части) и получили разгромные отзывы критиков. В 2018 году вышел спин-офф "Бамблби", заработавший 500 миллионов долларов, но удостоившийся очень теплых рецензий (впервые за всю историю франшизы); это был первый фильм серии, постановкой которого занимался не Майкл Бэй.

Параллельно с шестой частью основной линии Paramount также разрабатывает продолжение сольника про Бамблби и анимационный приквел, действие 
которого развернется на Кибертроне и расскажет о начале войны между автоботами и десептиконами.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Hasbro анонсировала следующий фильм о "Трансформерах"
Оптимус Прайм отправится на поиски Создателей
Фильм "Трансформеры" распланировали на 10 лет
Paramount представила полное название "Трансформеров 5"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тайка Вайтити взялся за "Звездные войны"
noimageNetflix выпустит байопик о принцессе Диане
noimage"Страна Лавкрафта": трейлер нового хоррор-сериала
Лента новостей