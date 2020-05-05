Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.21
USD
26.97
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
5 мая 20, 14:40
Netflix выпустит байопик о принцессе Диане
принцесса Диана
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Netflix покажет документальный фильм, который может негативно сказаться на королевской семье и нанесет удар Гарри и Уильяму.
38-летний принц Уильям и его 35-летний брат Гарри столкнулись с новыми неприятностями, касающимися королевской семьи. На экраны решили выпустить документальный фильм о секретах их покойной матери, принцессы Дианы.

Лента под рабочим названием "Быть мной: Диана" (Being Me: Diana) будет разделена на четыре части и расскажет о болезненном детстве леди Ди, ее борьбе с психическими проблемами и трагическом браке с принцем Чарльзом.

Зрители смогут увидеть ранее не публиковавшиеся кадры с принцессой Уэльской и услышать ее речи, записанные незадолго до гибели в 1997 году. Кроме того, документальный фильм раскрывает подробности о попытках самоубийства Дианы. В нем утверждается, что покойная мать принцев Уильяма и Гарри четыре раза пыталась покончить с собой.

В съемках фильма приняли участие близкие принцессы, которые были рядом с ней в последние годы. Сериал, который снимается телекомпанией DSP, планируют разместить на Netflix. Однако внуки королевы считают, что информация, представленная в ленте недостоверна. Больше всех негодует герцог Сассекский.

"Это удар для Уильяма и Гарри. Они очень расстроены и рассержены, особенно Гарри. Он обижен, ведь он работал с Netflix и был готов участвовать в новых проектах", " цитирует инсайдера Daily Mail.

Пресс-секретарь компании DSP заявил, что реакция представителей королевской семьи его удивила. Он отметил, что в ленте будет показано то, о чем все уже давно знают. "Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находятся в открытом доступе", - пояснили в офисе DSP.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Disney снимет нового "Бэмби"
Мэтт Дэймон снимется в триллере "Сила"
Что посмотреть в феврале? Самые ожидаемые фильмы
Умер легендарный актер США Дуглас - видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тайка Вайтити взялся за "Звездные войны"
noimage"Страна Лавкрафта": трейлер нового хоррор-сериала
noimageОбъявлена дата релиза шестого фильма "Трансформеры"
Лента новостей