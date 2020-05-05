Тайка Вайтити взялся за "Звездные войны"

Слухи о возможном участии постановщика фильма "Тор 3: Рагнарек" Тайки Вайтити в развитии киновселенной "Звездные войны" подтвердились. Как утверждает со ссылкой на официальную информацию издание The Hollywood Reporter, он действительно назначен режиссером одного из следующих фильмов из этой серии.





Тайка Вайтити подготовит сценарий картины в сотрудничестве с Кристи Уилсон-Кернс, которая ранее работала над военной драмой "1917". Сроки работ над новым эпизодом "Звездных войн" пока не называются.





Ранее был анонсирован пока еще безымянный проект, действие которого должно происходить в далекой-далекой Галактике. Он заявлен в покат на 16 декабря 2022 года. Вполне вероятно, что именно этим фильмом и предстоит заняться новозеландскому режиссеру.





В 2019 году Вайтити был удостоен премии Американской Киноакадемии за лучший сценарий. Помимо всех прочих кинопроектов, также будет принимать участие в экранизациях комиксов Marvel. Его фильм "Тор 4: Рагнарек" должен выйти в мировой прокат в феврале 2022 года.





Отметим,что анонс о назначении Вайтити был сделан в международный День "Звездных войн", который традиционно отмечается 4 мая.



