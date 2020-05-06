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Кино
Новости кино
6 мая 20, 13:36
Илон Маск и Том Круз планируют снять фильм в космосе
Том Круз
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Технологии не стоят на месте, к идее присоединилось и NASA.
Зрителей все сложнее и сложнее удивить новыми фильмами, ведь с помощью современных технологий можно изобразить что угодно. Впрочем, в космос так не полетишь. По информации издания Deadline, актер Том Круз совместно с компанией Илона Маска SpaceX и NASA собираются выпустить космический боевик в прямом смысле, ведь снять его они собираются в космическом пространстве.

К сожалению, проект пока не поддержала ни одна из киностудий, а детали идеи не распространяются. Но, известно, что это будет не продолжение культовой франшизы "Миссия невыполнима", где Круз играет главную роль, а полноценный фильм. 

Стоит отметить, что все трюки в фильмах, где снимается Том, он старается выполнять лично. Так, актер делает рискованные прыжки с парашюта, передвижения на крыше и даже научился надолго задерживать дыхание под водой. Поэтому не удивительно, что именно он стал одним из инициаторов боевика в космосе.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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