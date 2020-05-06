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6 мая 20, 13:43
Фильм "Племя" установил рекорд по просмотрам
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Лента собрала более 50 миллионов просмотров на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино.
Фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого Племя установил рекорд по количеству просмотров на YouTube. Фильм доступен на канале VideoLаnd.

Ленту посмотрели более 50 миллионов раз, что является абсолютным рекордом для украинского кино. Отмечается, что статистика просмотров на платформах Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation - неизвестна.

Летна Племя вышла в 2014 году и стала самым титулованным украинским фильмом. Картина получила более 50 наград, в том числе три приза Недели критики Каннского фестиваля и награду Европейской академии.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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