Культовый боевик "Разрушитель" получит продолжение

Отвечая на вопросы фанатов в своём инстаграме, Сильвестр Сталлоне внезапно подтвердил, что боевик "Разрушитель" 1993 года получит сиквел. По его словам, Warner Bros. работает над ним "прямо сейчас".





"Мы сейчас работаем над ним с Warner Bros., и всё выглядит отлично. Так что да, сиквел должен выйти", - сказал Сталлоне.





"Разрушитель" 1993 года рассказывает о Лос-Анджелесе 2032 года. Опасный преступник Саймон Феникс (Уэсли Снайпс) пробуждается в местной крио-тюрьме после 35-летней заморозки.





Чтобы отловить его, полиция размораживает сержанта Джона Спартана (Сильвестр Сталлоне), которого в своё время несправедливо осудили после его предыдущей схватки с Фениксом.





Помимо Сталлоне и Снайпса в фильме также играла Сандра Буллок.





Это первая информация о продолжении "Разрушителя" — сама Warner Bros. пока официально его не анонсировала, но похоже, что это вопрос времени.



