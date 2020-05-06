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6 мая 20, 13:54
Николас Кейдж сыграет в новом сериале о диких животных
Николас Кейдж
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Это будет первая роль Николаса Кейджа в сериале.
Актер Николас Кейдж исполнит роль Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix. Сериал вышел на Netflix в марте и моментально побил рекорды по просмотрам.

Как сообщает Variety, новый сериал снимет канал CBS. В основу сюжета восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly "Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины".

Кейдж помимо исполнения главной роли выступит также одним из продюсеров.

В центре сюжета будет история Джо Экзотика – эксцентричного владельца зоопарка в Оклахоме, пытающегося всеми силами сохранить тигров и свой проект. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо даже решил организовать ее убийство, за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор. Создатели покажут историю Джо и его путь от обычного оклахомского парня до невероятного персонажа, которого мы знаем сейчас.

О дате выхода нового сериала не сообщается.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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