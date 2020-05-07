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7 мая 20, 13:00
Блейк Лайвли сыграет в постапокалиптическом триллере
Блейк Лайвли
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Популярная голливудская актриса Блейк Лайвли сыграет в постапокалиптическом триллере под названием "Dark Days at the Magna Carta", который собирается снимать создатель "Ночи в музее" и "Живой стали" Шон Леви.
Такой информацией делится издание The Hollywood Reporter.

Сюжет проекта пока держится в секрете, известно лишь, что действие будет происходить после какой-то глобальной катастрофы, а в центре сюжета окажется героиня, которой предстоит приложить большие усилия для спасения своей семьи. Вполне вероятно, что, в случае успеха первого фильма, на ним последуют и продолжения. Лайвли также выступит продюсером проекта, который планируется представить с помощью прокатного сервиса Netflix.

Сроки работ не уточняются, вероятнее всего, съемки стартуют уже после окончания всех ограничительных мер, введенных во время вспышки коронавируса нового типа.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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