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7 мая 20, 13:02
Режиссеры "Мстителей" переснимут диснеевского "Геркулеса"
Геркулес
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Братья-режиссеры Джо и Энтони Руссо, поставившие два последних фильма о Капитане Америка и две последние части "Мстителей", поработают над игровым ремейком диснеевского мультфильма "Геркулес".
Проект уже официально запущен в производство. Правда, Руссо выступят не постановщиками, а исполнительными продюсерами. Режиссерское кресло пока что остается вакантным. Сценарий напишет Дэйв Каллахэм, работавший над адаптацией марвеловского комикса "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Актеры на ведущие партии пока что не выбраны. Но ранее прошел слух, что студия рассматривает на роль Геркулеса Райана Гослинга и Александра Скарсгарда.

Оригинальная анимация, вышедшая в 1997 году, была мюзиклом, но в игровом ремейке, скорее всего, песен не будет, как и в случае с игровым ремейком "Мулан". Зато будет много экшена.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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