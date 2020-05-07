Режиссеры "Мстителей" переснимут диснеевского "Геркулеса"

Проект уже официально запущен в производство. Правда, Руссо выступят не постановщиками, а исполнительными продюсерами. Режиссерское кресло пока что остается вакантным. Сценарий напишет Дэйв Каллахэм, работавший над адаптацией марвеловского комикса "Шан-Чи и легенда десяти колец".





Актеры на ведущие партии пока что не выбраны. Но ранее прошел слух, что студия рассматривает на роль Геркулеса Райана Гослинга и Александра Скарсгарда.





Оригинальная анимация, вышедшая в 1997 году, была мюзиклом, но в игровом ремейке, скорее всего, песен не будет, как и в случае с игровым ремейком "Мулан". Зато будет много экшена.



