Карен Гиллан может сыграть в "Пиратах Карибского моря 6"

Ею может стать Карен Гиллан, снимавшаяся в экранизациях комиксов Marvel, в которых ей довелось сыграть Небулу. Такими сведениями располагает издание The DisInsider.





Напомним, что впервые информация о возможности смещения фокуса серии на персонажа женского пола появилась еще осенью 2018 года. Утверждалось, что сюжет очередного продолжения будет строиться вокруг пиратки по имени Рэдд.





Эта героиня присутствует в оригинальном аттракционе "Пираты Карибского моря", на основе которого в свое время были сняты одноименные фильмы. Официальные представители студии Walt Disney не комментировали процесс создания шестого фильма.





В октябре 2019 года стало известно, что за сюжет нового фильма будут отвечать продюсер сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин и сценарист Тед Эллиотт.





Пятый фильм "Пираты Карибского моря" был выпущен в 2017 году и, несмотря на не слишком благоприятную критику, собрал в мировом прокате около 800 миллионов долларов. После этого студия Walt DIsney решила отказаться от услуг исполнителя роли Джека Воробья Джонни Деппа.



