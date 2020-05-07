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7 мая 20, 13:08
Карен Гиллан может сыграть в "Пиратах Карибского моря 6"
Карен Гиллан
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Киностудия Walt Disney определилась с кандидатурой исполнительницы главной роли в следующем фильме из серии "Пираты Карибского моря", которым планируется перезапустить популярную франшизу.
Ею может стать Карен Гиллан, снимавшаяся в экранизациях комиксов Marvel, в которых ей довелось сыграть Небулу. Такими сведениями располагает издание The DisInsider.

Напомним, что впервые информация о возможности смещения фокуса серии на персонажа женского пола появилась еще осенью 2018 года. Утверждалось, что сюжет очередного продолжения будет строиться вокруг пиратки по имени Рэдд.

Эта героиня присутствует в оригинальном аттракционе "Пираты Карибского моря", на основе которого в свое время были сняты одноименные фильмы. Официальные представители студии Walt Disney не комментировали процесс создания шестого фильма.

В октябре 2019 года стало известно, что за сюжет нового фильма будут отвечать продюсер сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин и сценарист Тед Эллиотт.

Пятый фильм "Пираты Карибского моря" был выпущен в 2017 году и, несмотря на не слишком благоприятную критику, собрал в мировом прокате около 800 миллионов долларов. После этого студия Walt DIsney решила отказаться от услуг исполнителя роли Джека Воробья Джонни Деппа.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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