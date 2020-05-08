"Cash Truck" - новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом

Это первая за 15 лет совместная работа режиссера с его давним другом - Джейсоном Стэтхэмом. Ричи даже активно использует хэштег #UntitledGuyRitchieJasonStathamProject в своих социальных сетях.
Возможно только для того, чтобы привлечь внимание к историческому воссоединению, а возможно и потому, что название ленты еще не окончательно. Напомним, что последний фильм Гая Ричи перед тем как стать "Джентльменами" - значился как "Bush" и "Toff Guys".
По сюжету, Стэтхэм играет холодного и загадочного персонажа Эйч (H), который работает в инкассаторской компании, что ответственна за перевозку сотен миллионов долларов улицам Лос-Анджелеса еженедельно.
Компанию британский экшн-звезде составит американский актер Джош Хартнетт, для которого эта лента станет камбэком в крупный международный проект, и Скотт Иствуд (сын самого Клинта), знакомый Стэтхэму по восьмой части франшизы "Форсаж".
Из "Джентльменов" в ленту попала эффектно бельгийка Лайн Рени, а одну из ролей исполнит звезда шоу Дэвида Финчера "Охотники за разумом" Холт МакКаллани.
"Cash Truck" - это первый американский сюжет Гая Ричи. Место действия большинства его картин - Великобритания, с вылазками в Европу и даже фэнтезийную Аграбу в диснеевском "Алладин". Улицы Лос-Анджелеса снимали много культовых режиссеров - от уже новой классики Майкла Манна "Схватка", "Соучастник" вдо комедийных "Поцелуй навылет" и "Славных парней" ( с Райаном Гослингом и Расселом Кроу).
В каком направлении пойдет Гай Ричи - пока тайна. "Cash Track" - это официальный римейк французской культовой картины "Инкассаторы" 2004 года, которая очень отличается от стиля Ричи. Но сценарист у ленты все равно один - Гай Ричи, настоящий мастер криминального жанра, а воссоединение с Джейсоном Стэтхэмом делает этот проект еще более интригующим.