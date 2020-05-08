"Cash Truck" - новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом

Это первая за 15 лет совместная работа режиссера с его давним другом - Джейсоном Стэтхэмом. Ричи даже активно использует хэштег #UntitledGuyRitchieJasonStathamProject в своих социальных сетях.





Возможно только для того, чтобы привлечь внимание к историческому воссоединению, а возможно и потому, что название ленты еще не окончательно. Напомним, что последний фильм Гая Ричи перед тем как стать "Джентльменами" - значился как "Bush" и "Toff Guys".





По сюжету, Стэтхэм играет холодного и загадочного персонажа Эйч (H), который работает в инкассаторской компании, что ответственна за перевозку сотен миллионов долларов улицам Лос-Анджелеса еженедельно.



