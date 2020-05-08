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8 мая 20, 12:48
Disney опубликовали провальный финансовый отчет
Disney
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Disney опубликовала финансовый отчёт за первые три месяца 2020 года.
Всего компания не досчиталась 1,4 млрд долларов - чистая прибыль студии резко сократилась из-за пандемии.

Аналитики отметили, что сравнение показателей является сложным из-за того, что в прошлом году Disney была меньше и ещё не слилась с Fox. Тем не менее это не отменяет факта, что чистая выручка рухнула сразу на 91%.

Впрочем, количество подписчиков на Disney+ стало возрастать. Бывший глава компании Боб Айгер уверен, что компания успешно выйдет из кризиса и поможет другим людям обрести оптимизм и надежду.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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