Disney опубликовали провальный финансовый отчет

Всего компания не досчиталась 1,4 млрд долларов - чистая прибыль студии резко сократилась из-за пандемии.





Аналитики отметили, что сравнение показателей является сложным из-за того, что в прошлом году Disney была меньше и ещё не слилась с Fox. Тем не менее это не отменяет факта, что чистая выручка рухнула сразу на 91%.





Впрочем, количество подписчиков на Disney+ стало возрастать. Бывший глава компании Боб Айгер уверен, что компания успешно выйдет из кризиса и поможет другим людям обрести оптимизм и надежду.



