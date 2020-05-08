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8 мая 20, 12:50
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант поженятся в новом фильме
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Картина будет основана на одноименном комиксе 1999 года.
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют главные роли в предстоящем фильме "Тяжелая ноша" ("Ball and Chain").

Сценарием займется Эмили В. Гордон, а продюсированием - Кевин Мишер. За права на адаптацию борются несколько студий, лидером среди которых пока является Netflix.

В центре сюжета ленты окажутся супруги Эдгар и Мэллори Булсоны, чей брак вот-вот развалится. Герои в какой-то момент решают развестись, но тут вдруг на землю падает загадочный метеорит, который дарит им суперспособности.

О дате выхода фильма не сообщается.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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