Дуэйн Джонсон и Эмили Блант поженятся в новом фильме

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют главные роли в предстоящем фильме "Тяжелая ноша" ("Ball and Chain").





Сценарием займется Эмили В. Гордон, а продюсированием - Кевин Мишер. За права на адаптацию борются несколько студий, лидером среди которых пока является Netflix.





В центре сюжета ленты окажутся супруги Эдгар и Мэллори Булсоны, чей брак вот-вот развалится. Герои в какой-то момент решают развестись, но тут вдруг на землю падает загадочный метеорит, который дарит им суперспособности.





О дате выхода фильма не сообщается.



