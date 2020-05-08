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8 мая 20, 12:54
Маколею Калкину достанется очень пикантная роль
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Маколей Калкин сыграет в 10 сезоне "Американской истории ужасов".
Авторы рейтингового сериала "Американская история ужасов" уже приступили к созданию сценария 10 сезона. В сеть попали несколько деталей фильмы, которые наделали шума. В частности, в сериале появится актер Маколей Калкин, у которого будет роман с 71-летней Кэти Бейтс.

Об этом рассказал один из авторов "Американской истории ужасов" Райан Мерфи, передает People.

По его словам, из-за пандемии коронавируса съемки 10 сезона могут начаться с опозданием. Сейчас создатели сериала работают над сценарием и ведут переговоры с актерами.

Известно, что на участие в съемках уже согласился 39-летний Маколей Калкин, наиболее известный по фильмам "Один дома". В 10 сезоне сериала ему достанется достаточно пикантная роль.

"Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону - о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он ответил: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден", - поделился Райан Мерфи.

Для Маколея Калкина участиев 10 сезоне "Американской истории ужасов" станет дебютной. А вот 71-летняя Кэти Бейтс уже известная актриса сериала.

"Мы ждем завершения пандемии. Я рад, что Маколей Калкин согласился присоединиться к проекту, потому что хочу наладить сотрудничество с ним", - добавил Райан Мерфи.

Кроме этого, в сети автор сериала анонсировал новый сезон "Американской истории ужасов". Сценарист и режиссер опубликовал жуткий постер, который вызвал восторг у поклонников киноленты.

Сейчас тему следующего сезона еще не объявили. Однако известен актерский состав новой "Американской истории ужасов": там зрители увидят Сару Полсон, Эвана Питерса, Билли Лурда, Лесли Гроссман, Финна Виттрока, Лили Рэйб, Адину Портер. Съемки начнутся после завершения карантина.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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