Маколею Калкину достанется очень пикантная роль

Авторы рейтингового сериала "Американская история ужасов" уже приступили к созданию сценария 10 сезона. В сеть попали несколько деталей фильмы, которые наделали шума. В частности, в сериале появится актер Маколей Калкин, у которого будет роман с 71-летней Кэти Бейтс.





Об этом рассказал один из авторов "Американской истории ужасов" Райан Мерфи, передает People.





По его словам, из-за пандемии коронавируса съемки 10 сезона могут начаться с опозданием. Сейчас создатели сериала работают над сценарием и ведут переговоры с актерами.





Известно, что на участие в съемках уже согласился 39-летний Маколей Калкин, наиболее известный по фильмам "Один дома". В 10 сезоне сериала ему достанется достаточно пикантная роль.





"Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону - о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он ответил: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден", - поделился Райан Мерфи.





Для Маколея Калкина участиев 10 сезоне "Американской истории ужасов" станет дебютной. А вот 71-летняя Кэти Бейтс уже известная актриса сериала.





"Мы ждем завершения пандемии. Я рад, что Маколей Калкин согласился присоединиться к проекту, потому что хочу наладить сотрудничество с ним", - добавил Райан Мерфи.





Кроме этого, в сети автор сериала анонсировал новый сезон "Американской истории ужасов". Сценарист и режиссер опубликовал жуткий постер, который вызвал восторг у поклонников киноленты.





Сейчас тему следующего сезона еще не объявили. Однако известен актерский состав новой "Американской истории ужасов": там зрители увидят Сару Полсон, Эвана Питерса, Билли Лурда, Лесли Гроссман, Финна Виттрока, Лили Рэйб, Адину Портер. Съемки начнутся после завершения карантина.



