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14 мая 20, 14:41
Пол Верховен экранизирует роман "Милый друг"
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Режиссер "Робокопа" и "Основного инстинкта" возьмется за новую адаптацию классического мелодраматического романа Ги де Мопассана "Милый друг".
Это будет проект для телевидения, а именно мини-сериал из восьми эпизодов. Действие будет перенесено из девятнадцатого века в наши дни. События будут происходить в Париже, как и в книге.

Напомним, роман Мопассана рассказывает о любовных похождениях и карьере молодого привлекательного человека по имени Жорж Дюруа, отставного военного, которого товарищ устраивает работать в газету. Живущий в бедности Дюруа стремится улучшить свое положение. Но поскольку юноша не обладает какими-либо талантами и профессиональными навыками, он прибегает к помощи влиятельных женщин, с которыми закручивает любовные связи.

Последний раз роман экранизировался в 2012 году. Тогда роль Жоржа Дюруа исполнил Роберт Паттинсон.

Что касается телепостановки Верховена, съемки запланированы на следующее лето во Франции.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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