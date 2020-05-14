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14 мая 20, 14:44
Новый Бэтмен будет "самой мрачной экранизацией" комиксов
Бэтмен
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Сольный фильм, посвященный Бэтмену, который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией комиксов об этом супергерое.
Об этом рассказал в беседе с корреспондентами издания LADbible актер Энди Серкис, которому предстоит исполнить роль дворецкого Альфреда.

"В значительной степени фильм посвящен эмоциональной связи между Альфредом и Брюсом. Это действительно самое главное. И это по-настоящему изысканный сценарий, который написал Мэтт",- прокомментировал он, не вдаваясь в детали сюжета.

Что касается своей роли, то Серкис сравнил ее с образами из произведений Шекспира. "Это как играть известных всем персонажей шекспировских трагедий, вы обращаетесь к ним, стремясь представить зрителям свою собственную версию, и почувствовать как этот герой связан именно с вами", - добавил он.

Напомним, что студия Wrner Bros. заморозила съемки фильма "Бэтмен" из-за эпидемии коронавиуса нового типа. В результате, заявленный ранее прокатный график оказался более не актуальным. Лента будет представлена зрителям не летом, как планировалось изначально, а в октябре 2021 года. Главную роль исполнил британский актер Роберт Паттинсон.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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