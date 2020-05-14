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14 мая 20, 14:48
Сериал "Комната 104" не получит продолжения
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Американский сериал "Комната 104" закрывается после четвертого сезона.
Телеканал HBO принял решение закрыть сериал "Комната 104" Марка и Джея Дюпласс.

Предстоящий четвертый сезона антологии станет последним, сообщает Deadline. 

Известно, что в заключительных эпизодах снялись Дэйв Батиста ("Стражи Галактики") и Джон Басс ("Чудотворцы"). В актерский состав также вошли Хари Неф, Логан Миллер, Джиллиан Белл и Мелисса Фумеро.

Действие сериала разворачивается в номере 104 типичной американской гостиницы. Каждый эпизод - это совершенно новая история об очередном жильце.

Премьера финального сезона запланирована на 24 июля этого года.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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