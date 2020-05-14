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14 мая 20, 14:50
"Неистовый": трейлер нового фильма с Расселом Кроу
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Знаменитый актер Рассел Кроу перевоплотился в безжалостного маньяка в фильме "Неистовый".
Голливудский актер Рассел Кроу ошеломил безжалостностью в новом фильме "Неистовый" (Unhinged). Сейчас в сети опубликовали первый трейлер, где фрагментами показали преступления главного героя.

Съемками фильма занималась кинокомпания Solstice Studios, которая и представила в ютубе трейлер. Создание фильма "Неистовый" состоялось еще летом 2019 года. Большинство сцен авторам проекта удалось снять в час пик в Новом Орлеане.

По сюжету, девушка Рэйчел случайно встречает на дороге таинственного незнакомца. Спеша на работу, она обгоняет его авто, чем выводит водителя из себя. С тех пор мужчина устраивает жуткую охоту, в результате которого страдают близкие люди Рейчел, а также прохожие, которые становятся на пути маньяка.

Главные роли в фильме "Неистовый" сыграли:

Рассел Кроу
Карен Писториус
Джимми Симпсон
Габриэль Бейтман
Остин Макензи

Премьера киноленты в США запланирована на 1 июля. Ожидается, что именно с этого фильма возобновят работу американские кинотеатры. Пока неизвестно, когда триллер "Неистовый" выйдет на большой экран в Украине.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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