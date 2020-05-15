Фильм о Голодоморе оказался в рейтинге лучших картин

Фильм польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды" оказался в рейтинге лучших лент от The Guardian.





"Цена правды" – это биографическая кинокартина о британском журналисте Гарете Джонсе, который стал первым сообщившим миру о преступлениях Советского Союза над украинцами, а именно – Голодоморе 1932-33 годов.





В обзоре The Guardian, в частности, говорится об "убедительном герое" и сильной истории.





На соседних ступеньках вместе с фильмом об Украине – лента-хоррор "Маяк" режиссера Роберта Эггерса и известные "Паразиты" от южнокорейского автора Пон Чжун Хо.





Агнешка Холланд была награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.



