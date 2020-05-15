Канал АМС приобрел права на экранизацию "Вампирских хроник"

В декабре 2019 года писательница Энн Райс вернула себе права на экранизацию своих романов, прекратив действие соглашения с сервисом Hulu. Спустя почти полгода стало известно, что Райс заключила новое соглашение с каналом AMC.





В пресс-релизе канала сообщается, что они получили права на экранизацию 18 романов писательницы, входящих в два цикла — "Вампирские хроники" и "Мейфейрские ведьмы". Детали сделки не раскрываются, но предполагается, что сделка дает бессрочное право на производство фильмов и телесериалов. Сумма сделки оценивается в 30-40 миллионов долларов. Сама Энн Райс и ее сын Кристофер будут принимать участие в кинопроизводстве.





Писательница так прокомментировала сделку: "Я всегда мечтала увидеть, как две мои самые большие серии объединятся под одной крышей, чтобы режиссеры могли исследовать взаимосвязь миров вампиров и ведьм. И вот эта мечта стала реальностью в результате одной из самых значительных и захватывающих сделок в моей жизни".





Ранее уже были экранизированы два романа из цикла "Вампирские хроники". Фильм "Интервью с вампиром" 1994 года с Томом Крузом в главной роли получил несколько номинаций на "Оскар", а также несколько премий "Сатурн" и BAFTA.



