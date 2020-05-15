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15 мая 20, 13:44
Канал АМС приобрел права на экранизацию "Вампирских хроник"
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Соглашение касается двух популярных серий - "Вампирские хроники" и "Мэйферские ведьмы".
В декабре 2019 года писательница Энн Райс вернула себе права на экранизацию своих романов, прекратив действие соглашения с сервисом Hulu. Спустя почти полгода стало известно, что Райс заключила новое соглашение с каналом AMC.

В пресс-релизе канала сообщается, что они получили права на экранизацию 18 романов писательницы, входящих в два цикла — "Вампирские хроники" и "Мейфейрские ведьмы". Детали сделки не раскрываются, но предполагается, что сделка дает бессрочное право на производство фильмов и телесериалов. Сумма сделки оценивается в 30-40 миллионов долларов. Сама Энн Райс и ее сын Кристофер будут принимать участие в кинопроизводстве.

Писательница так прокомментировала сделку: "Я всегда мечтала увидеть, как две мои самые большие серии объединятся под одной крышей, чтобы режиссеры могли исследовать взаимосвязь миров вампиров и ведьм. И вот эта мечта стала реальностью в результате одной из самых значительных и захватывающих сделок в моей жизни".

Ранее уже были экранизированы два романа из цикла "Вампирские хроники". Фильм "Интервью с вампиром" 1994 года с Томом Крузом в главной роли получил несколько номинаций на "Оскар", а также несколько премий "Сатурн" и BAFTA.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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