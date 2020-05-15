Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.76
USD
26.63
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
15 мая 20, 13:46
Жуткий трейлер сериала по хоррору "Проклятие" (ВИДЕО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сети появился первый трейлер сериала "Проклятие: Начало" от Netflix.
Netflix выпустил первый трейлер сериала "Ju-On: Origins" ("Проклятие: Начало"), который является приквелом культового хоррора "Проклятие".

Постановщиком проекта выступил режиссер Се Миякэ, сценарий написал автор оригинала Хироси Такахаси. В главной роли снялась Юина Куросима.

Главная героиня сериала — это телезвезда Харука Хонзе, которая слышит по ночам странные звуки в собственном доме. Сериал раскроет страшную предысторию здания, которое проклинает каждого, кто осмелится войти внутрь.

Премьера сериала намечена на 3 июля.


Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Канал АМС приобрел права на экранизацию "Вампирских хроник"
noimageФильм о Голодоморе оказался в рейтинге лучших картин
noimage"Новые мутанты" выйдут в прокат в этом году
Лента новостей