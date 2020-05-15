Жуткий трейлер сериала по хоррору "Проклятие" (ВИДЕО)

В сети появился первый трейлер сериала "Проклятие: Начало" от Netflix.
Netflix выпустил первый трейлер сериала "Ju-On: Origins" ("Проклятие: Начало"), который является приквелом культового хоррора "Проклятие".
Постановщиком проекта выступил режиссер Се Миякэ, сценарий написал автор оригинала Хироси Такахаси. В главной роли снялась Юина Куросима.
Главная героиня сериала — это телезвезда Харука Хонзе, которая слышит по ночам странные звуки в собственном доме. Сериал раскроет страшную предысторию здания, которое проклинает каждого, кто осмелится войти внутрь.