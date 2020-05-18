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17 мая 20, 22:04
Светлана Светличная отпраздновала 80-летие
Светлана Светличная
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Известная актриса продолжает носить туфли на каблуке, несмотря на боли в коленях.

Об этом известная актриса, которой исполнилось 80 лет, рассказала журналистам.  

- У меня есть пара любимых удобных туфель. Их надеваю, когда выхожу на сцену. И очень люблю танцевать. Я испанский танец танцевала, и в Африке танцевала, и даже в Кремлевском дворце… Люди, глядя на меня, всегда говорили: Светлана, как же вы красиво танцуете! – сказала она kp.ru.

Помимо туфель, любимый предмет гарбероба Светличной – шляпы.

- Шляпы снова вошли в моду. В свое время у меня было около полусотни шляп, мужские и женские. А сейчас, наверное, всего с десяток. Остальные все раздарила. Кстати, шляпы идут всем, просто надо найти свою. Если что-то в готовой шляпе не так, возьмите ножницы и сварганьте под себя.

Несколько лет назад артистка купила в Турции новую норковую шубу в пол. Три шубы из своего гардероба она раздарила.

- Я всегда покупаю шубы в пол. Потому что на женщине юбка должна быть короткой, а шуба длинной. Неслучайно же меня называют "иконой стиля".

80 лет Светлане Светличной исполнилось 15 мая. Юбилей она отпраздновала в самоизоляции, нарушив ее, чтобы купить бутылочку шампанского.

"Бриллиантовая рука", 1969.

"17 мгновений весны", 1973.
kp.ua
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