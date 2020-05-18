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18 мая 20, 12:47
Рассел Кроу сыграет в криминальной драме "Пророк"
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Фильм рассказывает о молодом заключённом, который сближается с опасным криминальным боссом (Рассел Кроу).
Под его влиянием он начинает выполнять рискованные задания и в итоге сам формирует преступную группировку, в результате чего отбирает власть у своего начальника.

Согласно источникам издания Variety, на главную роль планируется пригласить малоизвестного актёра.

Источник: https://kinoafisha.ua/

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