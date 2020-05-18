Когда в Украине заработают кинотеатры и театры

Прогнозируют, что это произойдет не раньше, чем в июле, когда снимут почти все введенные ограничения.





О возобновлении работы кинотеатров, театров и концертных залов рассказала и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко. Она отметила, что в современных условиях и эпидемиологической ситуации говорить о скором открытии этих учреждений – невозможно.





Сейчас ни Министерство культуры и информационной политики Украины, ни главный санитарный врач Виктор Ляшко не видят возможности открыть для посещения кинотеатры, концертные организации и театры. Прогнозируют, что это возможно только на четвертом-пятом этапе выхода из карантина.





Мы планируем, что это – июль,– отметила Светлана Фоменко.





Следует заметить, что сейчас это решение не является окончательным, ведь отмена ограничений ориентирована на ход пандемии COVID-19 в Украине и уменьшение динамики распространения коронавируса.



