Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Режиссер Джош Транк в интервью Collider сообщил, что в настоящее время работает над несколькими проектами. Деталями одного из них он поделился с журналистами. Это будет мини-сериал о работе ЦРУ США.





"Харди вовлечен в процесс и очень заинтересован в результате. Это будет история про ЦРУ, разворачивающаяся на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны. Но мы посмотрим на нее с такой точки зрения, которой до этого в кино не было. Это очень масштабный проект, сюжет которого тесно связан с Кастро и Кубой. Что-то вроде капитализма против коммунизма. Очень интересный, опасный и захватывающий сюжет. Я очень увлечен работой над этим проектом", - описал проект режиссер.





Детали сюжета Транк не раскрыл, только отметил, что проект пока не получил зеленый свет от студий и находится на ранней стадии разработки.



