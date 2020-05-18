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18 мая 20, 12:57
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди
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Том Харди в этом проекте будет продюсером и исполнителем одной из главных ролей.
Режиссер Джош Транк в интервью Collider сообщил, что в настоящее время работает над несколькими проектами. Деталями одного из них он поделился с журналистами. Это будет мини-сериал о работе ЦРУ США. 

"Харди вовлечен в процесс и очень заинтересован в результате. Это будет история про ЦРУ, разворачивающаяся на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны. Но мы посмотрим на нее с такой точки зрения, которой до этого в кино не было. Это очень масштабный проект, сюжет которого тесно связан с Кастро и Кубой. Что-то вроде капитализма против коммунизма. Очень интересный, опасный и захватывающий сюжет. Я очень увлечен работой над этим проектом", - описал проект режиссер.

Детали сюжета Транк не раскрыл, только отметил, что проект пока не получил зеленый свет от студий и находится на ранней стадии разработки.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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