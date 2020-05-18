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18 мая 20, 12:59
CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)
Звездный путь
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Сериал расскажет о приключениях Кристофера Пайка, Номер один и Спока.
Канал CBS анонсировал новый сериал "Звездный путь" (Star Trek): он расскажет о событиях, которые произошли за десятилетия до того, как Кирк стал капитаном корабля "Энтерпрайз".

"Канал CBS сделал прямой заказ на сериал "Звездный путь: Cтранные новые миры". Действие происходит за 3 десятилетия до того, как капитан Кирк поднялся на "Энтерпрайз" и возглавил его. Сериал расскажет о исследовании новых миров", - говорится в сообщении. 

В новом сериале появятся актеры Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн, которые играли Пайка, Спока и Номер один в "Звездный путь: Дискавери".

Курировать новый сериал, как и все другие проекты "Звездный путь" на CBS, будет Алекс Курцманю.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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