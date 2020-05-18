CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)

Канал CBS анонсировал новый сериал "Звездный путь" (Star Trek): он расскажет о событиях, которые произошли за десятилетия до того, как Кирк стал капитаном корабля "Энтерпрайз".





"Канал CBS сделал прямой заказ на сериал "Звездный путь: Cтранные новые миры". Действие происходит за 3 десятилетия до того, как капитан Кирк поднялся на "Энтерпрайз" и возглавил его. Сериал расскажет о исследовании новых миров", - говорится в сообщении.





В новом сериале появятся актеры Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн, которые играли Пайка, Спока и Номер один в "Звездный путь: Дискавери".





Курировать новый сериал, как и все другие проекты "Звездный путь" на CBS, будет Алекс Курцманю.



