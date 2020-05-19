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19 мая 20, 14:42
В разработке Universal Pictures еще один ремейк
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Итальянский режиссер Лука Гуаданьино займется съемками ремейка фильма "Лицо со шрамом".
Лука Гуаданьино выступит режиссером ремейка классической криминальной драмы Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом".

Как сообщает Variety, сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны ("Фарго", "Большой Лебовски"), а главную роль в фильме исполнит Диего Луна ("Изгой-один. Звездные войны: Истории", "Нарко: Мексика").

Действие картины Гуаданьино адаптируют под современные реалии.

Напомним, первая версия "Лица со шрамом", основанная на романе Армитэджа Трэйла, вышла в 1932 году. В ней Пол Муни играл выходца из Италии, превращающегося во влиятельного чикагского гангстера. Ремейк Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли увидел свет в 1983 году. Главный герой стал кубинцем, возглавившим торговлю кокаином в Майами в 1980 годах.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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