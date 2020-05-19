В разработке Universal Pictures еще один ремейк

Лука Гуаданьино выступит режиссером ремейка классической криминальной драмы Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом".





Как сообщает Variety, сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны ("Фарго", "Большой Лебовски"), а главную роль в фильме исполнит Диего Луна ("Изгой-один. Звездные войны: Истории", "Нарко: Мексика").





Действие картины Гуаданьино адаптируют под современные реалии.





Напомним, первая версия "Лица со шрамом", основанная на романе Армитэджа Трэйла, вышла в 1932 году. В ней Пол Муни играл выходца из Италии, превращающегося во влиятельного чикагского гангстера. Ремейк Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли увидел свет в 1983 году. Главный герой стал кубинцем, возглавившим торговлю кокаином в Майами в 1980 годах.



