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19 мая 20, 14:48
"Академия Амбрелла": Netflix опубликовал тизер второго сезон
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Netflix презентовал тизер с датой премьеры второго сезона супергеройского сериала "Академия Амбрелла".
Новые эпизоды шоу, основанного на комиксах The Umbrella Academy бывшего вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя, можно будет увидеть 31 июля.

В ролике актеры сериала, которые сейчас находятся в самоизоляции, станцевали под трек I Think Weʼre Alone Now американской певицы Тиффани.

Стриминговый сервис пока не раскрывает, в каком временном промежутке начнутся события продолжения — в прошлом или будущем.

Персонажей сыграют: Лютер Харгривз (Том Хоппер), Диего Харгривз (Давид Кастаньеда), Эллисон Харгривз (Эмми Рэйвер-Лампман), Клаус Харгривз (Роберт Шиэн), Бен Харгривз (Джастин Х. Мин), Ваня Харгривз (Эллен Пейдж).

Напомним, премьера первого сезона состоялась 15 февраля 2019 года. Действие сериала происходит в альтернативной вселенной. По сюжету, миллионер-пришелец усыновляет семерых детей, обладающих сверхспособностями, и основывает Академию "Амбрелла". Вместе они используют свои таланты для защиты Земли. Годы спустя, после распада Академии, ученики встречаются, и им предстоит вновь объединиться ради защиты человечества и выступить против одного из бывших соратников по Академии.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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