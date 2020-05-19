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19 мая 20, 14:51
Disney готовит очередной ремейк (ВИДЕО)
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Сценарист, режиссер, а также актеры пока не выбраны.
Студия Disney работает над очередным игровым ремейком. На этот раз фильмом станет анимация "Атлантида: Затерянный мир".

Как сообщает The Illuminerdi, студия обсуждала возможность создания ремейка на протяжении последних месяцев. 

Оригинальная "Атлантида" вышла в 2001 году. Главный герой Майло занимается поисками мифического острова. Получив предложение от старого друга своего деда, Майло собирает команду и отправляется в экспедицию.

В 2003 году вышел сиквел "Атлантиды".

Ранее ходили слухи, что на роль Майло претендовал Том Холланд.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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