Disney готовит очередной ремейк (ВИДЕО)

Студия Disney работает над очередным игровым ремейком. На этот раз фильмом станет анимация "Атлантида: Затерянный мир".





Как сообщает The Illuminerdi, студия обсуждала возможность создания ремейка на протяжении последних месяцев.





Оригинальная "Атлантида" вышла в 2001 году. Главный герой Майло занимается поисками мифического острова. Получив предложение от старого друга своего деда, Майло собирает команду и отправляется в экспедицию.





В 2003 году вышел сиквел "Атлантиды".





Ранее ходили слухи, что на роль Майло претендовал Том Холланд.



