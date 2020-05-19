Джессика Альба получила главную роль в новом проекте Netflix

Стрим-сервис Netflix работает над новым экшн-триллером "Травмирующее предупреждение" (Trigger Warning).





Как сообщает Variety, главную роль в фильме сыграет Джессика Альба.





Индонезийская постановщица Маули Сурьи займет режиссерское кресло. Сценаристами выступят Джош Олсон и Джон Бранкато. По словам источников, Netflix планирует запустить с проектом новую франшизу.





По сюжету, вернувшаяся с войны женщина наследует бар своего деда. Неожиданные детали смерти родственника заставляют героиню встать перед выбором.



