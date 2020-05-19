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19 мая 20, 14:54
Джессика Альба получила главную роль в новом проекте Netflix
Джессика Альба
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Дата выхода нового фильма пока не сообщается.
Стрим-сервис Netflix работает над новым экшн-триллером "Травмирующее предупреждение" (Trigger Warning).

Как сообщает Variety, главную роль в фильме сыграет Джессика Альба.

Индонезийская постановщица Маули Сурьи займет режиссерское кресло. Сценаристами выступят Джош Олсон и Джон Бранкато. По словам источников, Netflix планирует запустить с проектом новую франшизу.

По сюжету, вернувшаяся с войны женщина наследует бар своего деда. Неожиданные детали смерти родственника заставляют героиню встать перед выбором.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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