"Блондинка в законе 3": найден автор сценария для фильма

Слухи о съемках третьей части популярного фильма "Блондинка в законе" ходили давно, а сейчас стало известно, кто напишет сценарий новой картины.





Как сообщает Deadline, созданием третьей части займутся Минди Кейлинг и Дэн Гур. Кейлинг известна не только по своим комедийным ролям в кино и на ТВ, но также и как автор сценария нового сериала Netflix "Я никогда не…".





Подробностей о "Блондинке в законе 3" пока никаких нет, но Риз Уизерспун, а также некоторые другие актеры оригинальной ленты подтвердили свое участие.



