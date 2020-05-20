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Кино
Новости кино
20 мая 20, 12:41
"Блондинка в законе 3": найден автор сценария для фильма
Блондинка в законе
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Известный фильм с Риз Уизерспун вскоре выйдет на экране.
Слухи о съемках третьей части популярного фильма "Блондинка в законе" ходили давно, а сейчас стало известно, кто напишет сценарий новой картины.

Как сообщает Deadline, созданием третьей части займутся Минди Кейлинг и Дэн Гур. Кейлинг известна не только по своим комедийным ролям в кино и на ТВ, но также и как автор сценария нового сериала Netflix "Я никогда не…".

Подробностей о "Блондинке в законе 3" пока никаких нет, но Риз Уизерспун, а также некоторые другие актеры оригинальной ленты подтвердили свое участие.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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