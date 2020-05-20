Руби Роуз больше не будет играть "Бэтвумен"

Руби Роуз внезапно отказалась от роли Бэтвумен.





Роуз не назвала причин своего решения, однако уточнила, что оно было "очень сложным". Авторы сериала при этом не будут отменять второй сезон и продолжат историю с другой ЛГБТ-актрисой в главной роли.





Фанаты предположили, что звезда решила покинуть сериал из-за недавней травмы — у неё образовалась межпозвоночная грыжа, однако источники Variety отвергли эту теорию, заявив, что уход Роуз никак не связан с её физическим здоровьем.





На текущий момент "Бэтвумен" — третий по популярности супергеройский сериал CW после финального сезона "Стрелы" и "Флэша".





Канал не только продлил "Бэтвумен" на второй сезон, но и планировал устроить кроссовер этого сериала с Суперменом. Специальный эпизод, действие которого развернётся в Смоллвиле, должен дать начало новому сериалу "Супермен и Лоис".





Сразу после назначения Роуз на роль ЛГБТ-сообщество жёстко раскритиковало CW за выбор "до пошлого очевидной актрисы", из-за чего Руби даже удалилась из Твиттера.





После этого канал поддержал её, однако вполне вероятно, что давление со стороны фанатов всё-таки вынудило её отказаться от роли.



