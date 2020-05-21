Майкл Бэй возглавит триллер на тему пандемии

Утверждается, что его создатели применят некие инновационные методы съемки, которые позволят безопасно работать во время карантина. Они якобы уже представили схему работы Гильдии киноактеров и получили ее одобрение. Все актеры, задействованные в проекте, будут проходить подготовку дома.





Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что действие будет происходить в недалеком будущем, когда власти вновь вводят карантин, причем, куда более жесткий, мотивируя это тем, что вирус мутировал. Ожидается, что лента будет напоминать "Паранормальное явление" и "Монстро".





Стоимость создания неизвестна, но предполагается, что производственный бюджет окажется весьма скромным, из-за отсутствия дорогостоящих декораций и масштабных натурных съемок. Подбор исполнителей ключевых ролей должен начаться с конце мая 2020 года. Дата релиза пока не определена.



