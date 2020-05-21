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Кино
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21 мая 20, 12:57
"Оскар-2021" могут перенести из-за COVID-19
оскар
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Церемонию вручения наград премии "Оскар-2021" могут перенести из-за вспышки коронавируса.
Так, мероприятие, которое обычно происходит в феврале, и уже было запланировано на 28 февраля в 2021 году, вероятно перенесут на более позднюю дату.

"Очень вероятно, что ее перенесут", - заявил инсайдер изданию Variety.

Впрочем, по его словам, новую дату 93-й церемонии и другие подробности организаторы пока не обсуждали. На канале ABC телепередача пока также запланирована на 28 февраля в 2021 году.

Напомним, в конце апреля этого года организаторы главной кинопремии мира "Оскар" решили внести изменения в действующие правила из-за ограничений, связанные с пандемией коронавируса. Так, номинантами на премию станут фильмы, которые не находились в прокате.

В 2020 году статуэткой "Оскар" был отмечен фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", который попал в книгу рекордов Гиннеса. 

Источник: https://kinoafisha.ua/
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