"Оскар-2021" могут перенести из-за COVID-19

Так, мероприятие, которое обычно происходит в феврале, и уже было запланировано на 28 февраля в 2021 году, вероятно перенесут на более позднюю дату.





"Очень вероятно, что ее перенесут", - заявил инсайдер изданию Variety.





Впрочем, по его словам, новую дату 93-й церемонии и другие подробности организаторы пока не обсуждали. На канале ABC телепередача пока также запланирована на 28 февраля в 2021 году.





Напомним, в конце апреля этого года организаторы главной кинопремии мира "Оскар" решили внести изменения в действующие правила из-за ограничений, связанные с пандемией коронавируса. Так, номинантами на премию станут фильмы, которые не находились в прокате.





В 2020 году статуэткой "Оскар" был отмечен фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", который попал в книгу рекордов Гиннеса.



