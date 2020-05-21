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21 мая 20, 12:58
Адам Сэндлер сыграет в баскетбольной драме
Адам Сэндлер
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Актер, снявшийся в таких проектах Netflix, как "Истории семьи Майровиц", "Загадочное убийство", "Неограненные драгоценности", продолжает сотрудничество с потоковым сервисом.
Сэндлер исполнит главную роль в баскетбольной драме под названием "Hustle", что можно перевести и как "афера", и как "давка", "толкотня". Спродюсирует проект известный баскетболист ЛеБрон Джеймс.

Сэндлер сыграет уволенного скаута NBA, который находит подающего огромные надежды молодого игрока и пытается с его помощью реабилитироваться и, что называется, возвратиться в строй.

Режиссером назначен Джеремайя Сагар, в позапрошлом году выпустивший независимую драму взросления "Мы, животные", номинированную на несколько инди-премий.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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