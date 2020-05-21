Адам Сэндлер сыграет в баскетбольной драме

Сэндлер исполнит главную роль в баскетбольной драме под названием "Hustle", что можно перевести и как "афера", и как "давка", "толкотня". Спродюсирует проект известный баскетболист ЛеБрон Джеймс.





Сэндлер сыграет уволенного скаута NBA, который находит подающего огромные надежды молодого игрока и пытается с его помощью реабилитироваться и, что называется, возвратиться в строй.





Режиссером назначен Джеремайя Сагар, в позапрошлом году выпустивший независимую драму взросления "Мы, животные", номинированную на несколько инди-премий.



