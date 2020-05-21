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21 мая 20, 13:00
Звезда "Матрицы" получил главную роль в новом триллере
Лоуренс Фишберн
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Съемки планируют начать в конце 2020 года.
 Лоуренс Фишберн ("Матрица") сыграет главную роль в новом триллере "Кузнец" (The Blacksmith). Также в фильме снимется и Ник Джонас ("Джуманджи: Новый уровень").

Как сообщает deadline, режиссером выступит Пьер Морель ("13-й район", "Заложница").

В основу "Кузнеца" ляжет одноименный графический роман Малика Эванса и Ричарда Спаркмэна. Он рассказывает об эксперте технологического оружия Уэсе Лумисе по кличке Кузнец, который после смерти своих коллег по военной лаборатории отправляется на защиту аналитика из ЦРУ, чтобы сохранить ему жизнь.

Адаптацией романа займется сценарист Бен Рипли. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
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