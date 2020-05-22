Sony и Marvel снимут фильм про супергероиню

Таинственным фильмом займется С. Дж. Кларксон, британская постановщица телевидения, работавшая над сериалами "Герои", "Доктор Хаус", "Декстер", "Джессика Джонс", "Защитники". Полным метром Кларксон займется впервые.





По слухам, речь идет о сольном проекте про Мадам Паутину. Это марвеловская супергероиня из вселенной Питера Паркера, которая обладает телепатическими сверхспособностями и помогает Человеку-пауку в его борьбе с преступностью Нью-Йорка.





И опять же по слухам, на главную роль рассматриваются Эми Адамс и Шарлиз Терон.



