Холли Берри сыграет в фильме Роланда Эммериха

Как утверждает издание The Hollywood Reporter, его новым "приобретением" стала популярная американская актриса Холли Берри. Персонаж, которого ей предложено сыграть, пока не называется.





Напомним, что ранее к проекту присоединился Джош Гад. Он исполнит роль гениального и эксцентричного ученого, которому удалось точно предсказать сроки столкновения Луны и Земли. Эммерих планирует начать съемки осенью 2020 года, фильм поддерживает студия Lionsgate, с которой постановщик сотрудничал и ранее.





Дата выхода картины пока не уточнялась, но, вероятнее всего, зрители смогут оценить новую глобальную угрозу не ранее 2022 года. Предыдущий фильм режиссера "Мидуэй" был выпущен в 2019 году и провалился в прокате, собрав лишь 125 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов.





В фильме "Падение Луны" спутник Земли сходит со своей орбиты. Луна начинает неумолимо приближаться к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения в космос отправляется разношерстная команда и, рискуя всем, совершает посадку на лунную поверхность, чтобы попытаться спасти нашу планету от уничтожения.



