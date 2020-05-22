"13 причин почему": трейлер четвертого сезона (ВИДЕО)

Пятого июня на канале Netflix начнется показ финального, четвертого сезона сериала "13 причин почему". В конце сезона учеников старшей школы Либерти ждет выпускной вечер. Но до этого им придется раскрыть какую-то страшную тайну, которая повлияет на судьбу каждого из них.





Именно это обещает выпущенный каналом трейлер.





Главным персонажем в новом сезоне опять станет Клей Дженсен в исполнении Дилана Миннетта.





Сюжет одноименного романа Джея Эшера, послуживший основой сценария, был полностью рассказан в первом сезоне. Начиная со второго, у зрителей нет другой возможности узнать, что задумали создатели сериала, кроме как посмотреть новые серии.





В первом сезоне одноклассница Клея Ханна Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд) неожиданно для всех кончает жизнь самоубийством. Через несколько дней Клей обнаруживает коробку с записанными Ханной перед смертью кассетами. Там она называет 13 причин, почему она так поступила.

Основой сюжета второго сезона являлся судебный процесс между семьей Ханны и школой.

Третий сезон посвящен расследованию убийства одного из студентов - Брайса Уокера (Джастин Прентис).



