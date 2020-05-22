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22 мая 20, 13:37
"13 причин почему": трейлер четвертого сезона (ВИДЕО)
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Netflix представил зрителям новый, интригующий трейлер финального 4 сезона американского сериала "13 причин почему".
Пятого июня на канале Netflix начнется показ финального, четвертого сезона сериала "13 причин почему". В конце сезона учеников старшей школы Либерти ждет выпускной вечер. Но до этого им придется раскрыть какую-то страшную тайну, которая повлияет на судьбу каждого из них.

Именно это обещает выпущенный каналом трейлер.

Главным персонажем в новом сезоне опять станет Клей Дженсен в исполнении Дилана Миннетта.

Сюжет одноименного романа Джея Эшера, послуживший основой сценария, был полностью рассказан в первом сезоне. Начиная со второго, у зрителей нет другой возможности узнать, что задумали создатели сериала, кроме как посмотреть новые серии.

В первом сезоне одноклассница Клея Ханна Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд) неожиданно для всех кончает жизнь самоубийством. Через несколько дней Клей обнаруживает коробку с записанными Ханной перед смертью кассетами. Там она называет 13 причин, почему она так поступила. 
Основой сюжета второго сезона являлся судебный процесс между семьей Ханны и школой. 
Третий сезон посвящен расследованию убийства одного из студентов - Брайса Уокера (Джастин Прентис).


Источник: https://telegraf.com.ua/
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