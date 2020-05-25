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25 мая 20, 15:14
"Миссия невыполнима 7" лишилась главного злодея
Николас Холт
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Актер Николас Холт покинул шпионский экшен "Миссия невыполнима 7", в котором должен был сыграть центрального антагониста, противостоящего герою Тома Круза Итану Ханту и его команде.
Холт не смог согласовать свой рабочий график и съемочный график "Миссии". Занятость в каком именно проекте вынудила актера отказаться от участия в популярной франшизе, не уточняется.

Холта заменит Эсай Моралес, известный по сериалам "Каприка", "Иерихон" и "Озарк". Подробности характера злодея пока что не разглашаются.

Напомним, в настоящее время производство новой "Миссии" (вернее двух, так как седьмая и восьмая часть снимаются параллельно) стоит на паузе из-за карантина. Релиз седьмого фильма перенесен с 23 июля 2021 года на 19 ноября 2021.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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