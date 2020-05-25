"Миссия невыполнима 7" лишилась главного злодея

Холт не смог согласовать свой рабочий график и съемочный график "Миссии". Занятость в каком именно проекте вынудила актера отказаться от участия в популярной франшизе, не уточняется.





Холта заменит Эсай Моралес, известный по сериалам "Каприка", "Иерихон" и "Озарк". Подробности характера злодея пока что не разглашаются.





Напомним, в настоящее время производство новой "Миссии" (вернее двух, так как седьмая и восьмая часть снимаются параллельно) стоит на паузе из-за карантина. Релиз седьмого фильма перенесен с 23 июля 2021 года на 19 ноября 2021.



