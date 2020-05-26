Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.56
USD
26.93
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
26 мая 20, 12:51
Джеймс Мэнголд назначен режиссером "Индианы Джонса 5"
Индиана Джонс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пятый фильм о приключениях знаменитого археолога Индианы Джонса действительно снимет режиссер Джеймс Мэнголд.
Эту информацию подтвердил изданию Comic Book продюсер серии Фрэнк Маршалл. "Он блестящий ржиссер. К том уже они дружат с Харрисоном Фордом, так что все кусочки мозаики сложились очень удачно в нужное время", - прокомментировал он.

Стивен Спилберг останется продюсером картины. "Поэтому у нас будет лучшая команда из всех возможных", - добавил Маршалл. Что касается возможного съемочного графика, то продюсер уточнил, что все работы будут начаты только, когда будут обеспечены максимально безопасные условия труда.

"Очевидно, что главное-это безопасность всех актеров, съемочной группы и всех нас. Мы следим за рекомендациями экспертов в области здравоохранения, студий и различных отраслей индустрии, и мы пытаемся учитывать все, чтобы двигаться вперед и быть в безопасности. Это явно замедлит процесс, поэтому мы пытаемся приспособиться", - сказал продюсер.

Напомним, что в активе Мэнголда экранизация комиксов Marvel "Логан", которая была выпущена в 2017 году. Она получила высокие оценки критиков и оказалась весьма успешна в прокате. При производственном бюджете в 97 миллионов долларов "Логан" собрал более 600 миллионов долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Режиссеры "Мстителей" переснимут диснеевского "Геркулеса"
Рассел Кроу сыграет в криминальной драме "Пророк"
CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)
Джессика Альба получила главную роль в новом проекте Netflix
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Венецианский кинофестиваль решили не переносить
noimageДля франшизы "Джона Уика" планируют пять фильмов
noimage"Последние дни американской преступности": трейлер фильма
Лента новостей