Джеймс Мэнголд назначен режиссером "Индианы Джонса 5"

Эту информацию подтвердил изданию Comic Book продюсер серии Фрэнк Маршалл. "Он блестящий ржиссер. К том уже они дружат с Харрисоном Фордом, так что все кусочки мозаики сложились очень удачно в нужное время", - прокомментировал он.





Стивен Спилберг останется продюсером картины. "Поэтому у нас будет лучшая команда из всех возможных", - добавил Маршалл. Что касается возможного съемочного графика, то продюсер уточнил, что все работы будут начаты только, когда будут обеспечены максимально безопасные условия труда.





"Очевидно, что главное-это безопасность всех актеров, съемочной группы и всех нас. Мы следим за рекомендациями экспертов в области здравоохранения, студий и различных отраслей индустрии, и мы пытаемся учитывать все, чтобы двигаться вперед и быть в безопасности. Это явно замедлит процесс, поэтому мы пытаемся приспособиться", - сказал продюсер.





Напомним, что в активе Мэнголда экранизация комиксов Marvel "Логан", которая была выпущена в 2017 году. Она получила высокие оценки критиков и оказалась весьма успешна в прокате. При производственном бюджете в 97 миллионов долларов "Логан" собрал более 600 миллионов долларов.



