"Последние дни американской преступности": трейлер фильма

Netflix представил трейлер фильма "Последние дни американской преступности" (The Last Days of American Crime).





Основой криминального боевика с элементами научной фантастики стал графический роман Рика Ремендера. Он известен по комиксу Deadly Class, ставшему сериалом "Академия смерти".





Режиссером выступил Оливье Мегатон.





По сюжету нового фильма американское правительство планирует некий сигнал, который запрограммирует граждан больше не совершать никаких преступлений. Тестирование сигнала привело к гибели брата главного героя, профессионального вора Грэма (Эдгар Рамирес). Он объединяется с бандитом Кевином (Майкл Питт) и хакером Шелби (Анна Брюстер), чтобы украсть 30 млн долларов до официального запуска этой системы.