Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.56
USD
26.93
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
26 мая 20, 13:11
Венецианский кинофестиваль решили не переносить
Венецианский кинофестиваль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В прошлом месяце сообщалось, что решение о проведении кинофестиваля в Венеции ожидается в конце мая.
Международный Венецианский кинофестиваль 2020 будет проходить в соответствии с ранее запланированным графиком — с 2 по 12 сентября.

В понедельник, 25 мая, официальный представитель фестиваля подтвердил, что мероприятие будет проходить в Венеции, как и планировалось.

Накануне, в воскресенье, в СМИ появилась информация, что губернатор области Венето Лука Зайя дал зеленый свет этому событию.

Ранее, в начале мая, художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера проводил консультации с широким кругом руководителей киноиндустрии.

"Мы знаем, что было бы просто невозможно спланировать фестиваль, не зная, готовы ли вы все использовать фестиваль, чтобы дать новый старт и показать, что кино живо, даже в эти трудные времена", — заявлял Барбера.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль
Венецианский кинофестиваль-2017: Главные фильмы
Новому фильму Гильермо дель Торо прочат триумф на "Оскаре"
Дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Для франшизы "Джона Уика" планируют пять фильмов
noimage"Последние дни американской преступности": трейлер фильма
noimageДжеймс Мэнголд назначен режиссером "Индианы Джонса 5"
Лента новостей