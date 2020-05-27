"Лига справедливости": режиссерская версия

Напомним, в свое время Снайдер по личным причинам (в семье режиссера случилась трагедия) не смог закончить работу над картиной, и постпродакшеном занимался Джосс Уидон. После выхода "Лиги справедливости" в прокат дисишные фаны, недовольные результатом, потребовали представить режиссерскую версию Снайдера.





Warner долго отнекивалась, но все же дала добро на выпуск. Правда, версия Зака Снайдера отправится не в кинотеатры, а на потоковый сервис HBO Max.





Теперь же из подкаста TheWrap-Up стало известно, что студия готова выделить 20–30 миллионов долларов на то, чтобы Снайдер доработал и переработал существующий материал, но отказывается финансировать полноценные дополнительные съемки с задействованием актеров. Максимум — актеры могут прийти в студию озвучания и записать дополнительные реплики. Снайдер же всерьез рассчитывал вернуть звезд на площадку.





Когда выйдет режиссерская версия, пока не уточняется.



