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27 мая 20, 12:50
"Лига справедливости": режиссерская версия
лига справедливости
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Недавно стало известно, что студия Warner после долгих упрашиваний со стороны дисишных фанатов наконец согласилась выпустить в свет режиссерскую версию "Лиги справедливости" от Зака Снайдера.
Напомним, в свое время Снайдер по личным причинам (в семье режиссера случилась трагедия) не смог закончить работу над картиной, и постпродакшеном занимался Джосс Уидон. После выхода "Лиги справедливости" в прокат дисишные фаны, недовольные результатом, потребовали представить режиссерскую версию Снайдера.

Warner долго отнекивалась, но все же дала добро на выпуск. Правда, версия Зака Снайдера отправится не в кинотеатры, а на потоковый сервис HBO Max.

Теперь же из подкаста TheWrap-Up стало известно, что студия готова выделить 20–30 миллионов долларов на то, чтобы Снайдер доработал и переработал существующий материал, но отказывается финансировать полноценные дополнительные съемки с задействованием актеров. Максимум — актеры могут прийти в студию озвучания и записать дополнительные реплики. Снайдер же всерьез рассчитывал вернуть звезд на площадку.

Когда выйдет режиссерская версия, пока не уточняется.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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