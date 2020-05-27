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27 мая 20, 12:52
Джонни Депп может сыграть Федерико Феллини
Джонни Депп
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Последние месяцы Джонни Депп фигурировал только в скандальных новостях, связанных с затяжным разводом с Эмбер Херд. Однако, кажется, киностудии готовы продолжить с ним работу.
Джонни Деппу предложили роль знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини.

Как известно, из-за обвинений в домашнем насилии, которые Депп активно опровергает в суде, многие режиссеры отказались от работы с актером. Поэтому талантливый красавец на месяцы оказался без работы. Однако теперь у Джонни Деппа есть шанс возобновить свою карьеру. По данным Hello Magazine, ему предлагают сыграть в биографическом фильме, который уже привлек внимание киноманов.

Речь идет о киноленте "Черно-белый Феллини" (Fellini Black and White). Фильм расскажет зрителям историю о путешествии режиссера в Лос-Анджелес. Он приехал в США на церемонию вручения премий Оскар-1957 и пропал на 2 дня. Поэтому в киноленте авторы проекта пофантазируют, чем занимался Феллини и почему едва не пропустил знаковое событие.

Еще одну главную роль в фильме может сыграть Пенелопа Крус. Она перевоплотится в жену режиссера Джульетту Мазину. Кроме этого, в фильме могут также сыграть Джейми Фокс и Питер Динклэйдж.

Сейчас кинолента "Черно-белый Феллини" находится на стадии обсуждения. Ожидается, что съемки начнутся в Голливуде до конца 2020 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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