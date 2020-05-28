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28 мая 20, 12:49
Продюсер "Джейсона Борна" хочет перезапустить франшизу
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Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
Продюсер Фрэнк Маршалл дал интервью, в котором рассказал, что ждет франшизу про Джейсона Борна в ближайшем будущем. Мир был основан на трилогии Роберта Ладлэма о похождениях невероятно талантливого агента ЦРУ. В 2002 году на экраны вышел фильм "Идентификация Борна" с Мэттом Дэймоном в главной роли. После успеха картины последовали два продолжения - "Превосходство Борна" 2004 года и "Ультиматум Борна" 2007 года. Успех картин привел к тому, что цикл романов о Борне продолжился. После смерти Ладлэма его создает другой автор, Эрик Ван Ластбадер. На сегодняшний момент цикл насчитывает уже 15 романов.

Решив перезапустить франшизу, студия Universal выпустила в 2012 году фильм "Эволюция Борна", в котором Борн был только в названии, а рассказывала лента о похождении другого агента.

Настоящий Борн и Мэтт Дэймон вернулись к зрителям в ленте 2016 года "Джейсон Борн". Маршалл говорит: "Мне нравится серия фильмов о Борне. Я думаю, что сейчас для различных режиссеров хорошая возможность прийти к нам. Надеюсь, что мы сможем найти новую историю и нового режиссера. Мы готовы рассмотреть разные варианты. В конце пятого фильма мы оставили дверь открытой в надежде, что появится интригующая история для шестого".

Дэймон о своей готовности вернуться к роли Джеймса Борна сказал: "Это должна быть невероятная история, чтобы вернуть нас всех в проект. Последний фильм был не так хорош, как первые. Возможно, зрители уже забыли моего персонажа".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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