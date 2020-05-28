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28 мая 20, 13:02
Создатель Чаки пообещал вернуть ужас в сериале
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Наша миссия состоит в том, чтобы сохранить ощущение ужаса.
Создатель серии полнометражных фильмов о кукле-убийце Чаки Дон Манчини пообещал вернуть настоящий ужас в телевизионном сериале "Детские игры", который представит поклонникам франшизы телеканал SYFY.

"В этом телевизионном шоу наша миссия состоит в том, чтобы сохранить ощущение ужаса, которое нагнеталось в оригинальном фильме или первых двух фильмах. Но в то же время продолжать этот бесконечный гобелен истории, которую мы ткали в семи фильмах на протяжении 30 с лишним лет. Я думаю, что поклонники действительно будут рады увидеть новых персонажей, которые появятся в этой реальности, и смогут проследить, как эволюционировали наши классические персонажи. Не только Чаки, но и некоторые другие, которых вы, возможно, надеетесь увидеть. Есть хороший шанс, что они могут появиться", - прокомментировал он.

Точная дата релиза сериала пока не называется. Ожидается, что его премьера состоится до конца 2020 года.

Первый фильм под названием "Детские игры" вышел в 1988 году. В нем сюжет строился вокруг куклы, в которую вселился дух убийцы. В 2019 году была предпринята попытка перезапуска серии. В новой версии нашли отражение современные тенденции. Чаки оказался высокотехнологичной игрушкой.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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