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28 мая 20, 13:06
Зак Снайдер представил злодея Дарксайда
Дарксайд
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Создатель фильма "Лига справедливости" Зак Снайдер представил злодея Дарксайда, которого он планировал показать в своей режиссерской версии".
Соответствующая иллюстрация была опубликована на его официальной странице в Twitter.

"Он придет... На HBO Max", - гласит комментарий под ней.

Отметим, что в том варианте, который демонстрировался ранее в кинотеатрах, команде супергероев пришлось иметь дело со Степпенвульфом, правой рукой Дарксайда. Степпенвульф прибыл на Землю для поиска оставленных здесь артефактов.

Дарксайд - один из самых могущественных антагонистов комиксов DC. Будучи правителем на планете Апокалипс, он вторгся на остров Темискира, чтобы завладеть силой Олимпийских богов.

Что касается Земли, то она интересовала его с точки зрения исследования разума людей для составления так называемого "уравнения антижизни", которое позволяет контролировать всех живых существ. Дарксайд обладает огромной силой и выносливостью. Его практически невозможно убить. Умеет управлять материей на атомарном уровне.

Подготовка к выпуску "Версии Снайдера началась в мае 2020 года. Стоимость работ составит более 30 миллионов долларов. Релиз запланирован потоковым сервисом HBO Max на 2021 год.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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