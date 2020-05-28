Зак Снайдер представил злодея Дарксайда

Соответствующая иллюстрация была опубликована на его официальной странице в Twitter.





"Он придет... На HBO Max", - гласит комментарий под ней.





Отметим, что в том варианте, который демонстрировался ранее в кинотеатрах, команде супергероев пришлось иметь дело со Степпенвульфом, правой рукой Дарксайда. Степпенвульф прибыл на Землю для поиска оставленных здесь артефактов.





Дарксайд - один из самых могущественных антагонистов комиксов DC. Будучи правителем на планете Апокалипс, он вторгся на остров Темискира, чтобы завладеть силой Олимпийских богов.





Что касается Земли, то она интересовала его с точки зрения исследования разума людей для составления так называемого "уравнения антижизни", которое позволяет контролировать всех живых существ. Дарксайд обладает огромной силой и выносливостью. Его практически невозможно убить. Умеет управлять материей на атомарном уровне.





Подготовка к выпуску "Версии Снайдера началась в мае 2020 года. Стоимость работ составит более 30 миллионов долларов. Релиз запланирован потоковым сервисом HBO Max на 2021 год.



